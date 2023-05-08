Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, це буде ще одна поразка Кремля.

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Путін не вийде з бункера на парад

Жданов переконаний, що відеозвернення від Путіна до 9 травня не буде. Диктатор відправить на парад у Москві свого двійника, аби він проголосив промову.

Є інформація, що не буде відеозвернення. Двійник буде проголошувати промову, яку йому напишуть у Кремлі. Я так розумію, що Путін сам відредагує цю промову, а двійник її проголосить,

– вважає він.

Військовий експерт додав, що це буде ще одна поразка для Кремля. Іноземні журналісти та експерти вже не раз проводили розслідування про те, що на різноманітних візитах Путіна насправді були присутні його двійники.

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