Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, це буде ще одна поразка Кремля.
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Путін не вийде з бункера на парад
Жданов переконаний, що відеозвернення від Путіна до 9 травня не буде. Диктатор відправить на парад у Москві свого двійника, аби він проголосив промову.
Є інформація, що не буде відеозвернення. Двійник буде проголошувати промову, яку йому напишуть у Кремлі. Я так розумію, що Путін сам відредагує цю промову, а двійник її проголосить,
– вважає він.
Військовий експерт додав, що це буде ще одна поразка для Кремля. Іноземні журналісти та експерти вже не раз проводили розслідування про те, що на різноманітних візитах Путіна насправді були присутні його двійники.
"Побєдобєсіє" росіян: останні новини
- Попри панічний страх у Росії наважились провести репетиції парадів до 9 травня. Репетиції парадів відбуваються у Москві на Червоній площі та в Петербурзі на Двірцевій. Все вже прикрашено "аквафрешем" – на будинках видніються російські прапори та великі екрани зі "святковою" символікою.
- Видання Reuters зазначало, що Росія готується провести щорічний парад до "Дня Перемоги" на Червоній площі в умовах особливо посиленої безпеки після серії атак безпілотників. Особливо росіян налякала так звана "атака" на Кремль.
- Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія очікує "провокації" від України до 9 травня. Спецслужби окупантів вже готуються до можливих "диверсій" та проводять "напружену роботу".