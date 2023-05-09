Перед другими государствами Путин тоже не остановился бы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона. 24 Канал.

Кстати говоря Окончательные планы контрнаступления ВСУ еще не утверждены Зеленским, – Данилов

Я с уверенностью могу сказать о том, что если бы у Путина вышло на территории нашей страны, то следующим мог быть Казахстан,

– убежден Данилов.

Успеха оккупанты не имеют

Данилов отметил, что никакого успеха Россия в войне против Украины не имеет. Они уже столько пытаются захватить Бахмут, но это город нашей чести и гордости. Поэтому оккупанты даже на это не смогли

Данилов также прокомментировал визит президентов Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, премьер-министра Армении и Лукашенко на парад в Москву.

Секретарь СНБО не представляет, что побудило их туда приехать. Будут наблюдать, как дальше будут развиваться события.

Данилов спрогнозировал будущее России

Секретарь СНБО отмечал, что в России уже началась крушение. Однако он замечает хуже всего – впереди. Стране-агрессорцы прогнозируют поражение и распад.

У русских уже есть проблемы из-за захватнической войны, которую начал их диктатор. Однако сейчас они только бытового характера. Советник ОПУ Михаил Подоляк заявил, что в будущем у России может начаться настоящая гражданская война.