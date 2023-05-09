Перед другими государствами Путин тоже не остановился бы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона. 24 Канал.
Кстати говоря Окончательные планы контрнаступления ВСУ еще не утверждены Зеленским, – Данилов
Я с уверенностью могу сказать о том, что если бы у Путина вышло на территории нашей страны, то следующим мог быть Казахстан,
– убежден Данилов.
Успеха оккупанты не имеют
Данилов отметил, что никакого успеха Россия в войне против Украины не имеет. Они уже столько пытаются захватить Бахмут, но это город нашей чести и гордости. Поэтому оккупанты даже на это не смогли
Данилов также прокомментировал визит президентов Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, премьер-министра Армении и Лукашенко на парад в Москву.
Секретарь СНБО не представляет, что побудило их туда приехать. Будут наблюдать, как дальше будут развиваться события.
Данилов спрогнозировал будущее России
Секретарь СНБО отмечал, что в России уже началась крушение. Однако он замечает хуже всего – впереди. Стране-агрессорцы прогнозируют поражение и распад.
У русских уже есть проблемы из-за захватнической войны, которую начал их диктатор. Однако сейчас они только бытового характера. Советник ОПУ Михаил Подоляк заявил, что в будущем у России может начаться настоящая гражданская война.