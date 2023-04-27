Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, Украина не намерена вмешиваться во внутреннюю политику России и захватывать ее территории. Однако цивилизованному миру нужно готовиться к гражданской войне в России.
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Россия будет просить о миротворческом контингенте
Подоляк говорит, что процесс внутреннего распада России вполне естественен. Война, начатая против Украины, постепенно перевернется на саму Россию, где между собой будут воевать различные кланы и бандформирования.
"Возможно, Россия будет просить ввести миротворческий контингент, чтобы сохраниться в пределах 1-2-3 Садового кольца, чтобы их не убили свои же. И, возможно, господин Буданов, как человек с достаточно глубинной гуманистической составляющей, предложит им миротворческие услуги", – отметил советник главы ОПУ.
Он добавил, что у Украины нет необходимости захватывать маленькие российские города, чтобы потом обменивать их на наши территории. Наша цель – выход на границы 1991 года. Когда это произойдет, Россия сама погрузится в гражданскую войну.
Между нами будет настоящая граница
Подоляк сказал, что когда Украина вернет все оккупированные территории, то построит настоящую и полноценную границу от России, которая будет включать не только стену, но и культурную, экономическую, информационную и политическую границу.
"Мы доходим до границ 1991 года – для нас это принципиально. Освобождаем оккупированную территорию и все. Все, что будет происходить в России – мы будем с попкорном и "Кока-колой" наблюдать. Сидеть и смотреть за тем, как Россия перестает существовать в таком виде. Потому что исторически – эта страна не нужна глобальному человечеству сегодня", – подчеркнул советник главы ОПУ.
Протестные настроения в России
- 25 апреля в сети появилась запись телефонного разговора, вероятно, российского миллиардера Романа Троценко и московского бизнесмена Николая Матушевского.
- На записи собеседники критически отзываются о ситуации в России, которая оказалась "в руках каких-то мудл", и прогнозируют, что "это закончится адом".
- Еще раньше в сеть злили аудиозапись телефонного разговора российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина и российского миллиардера Фархада Ахмедова.
- В частности, Ахмедов назвал Путина "сатаной" и добавил, что тот никогда не был настоящим лидером, скорее "медиагероем". Пригожин подтвердил его слова и отметил, что "в принципе он (Путин – 24 Канал) похоронил русский народ".