Перед іншими державами Путін теж не зупинився б. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафон, повідомляє 24 Канал.

До речі Остаточні плани контрнаступу ЗСУ ще не затверджені Зеленським, – Данілов

Я з упевненістю можу сказати про те, що якби у Путіна вийшло на території нашої країни, то наступним був би Казахстан,

– переконаний Данілов.

Успіху окупанти не мають

Данілов зазначив, що ніякого успіху Росія у війні проти України не має. Вони вже стільки намагаються захопити Бахмут, але це місто нашої честі й гордості. Тому окупанти навіть на це не спромоглися

Данілов також прокоментував візит президентів Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Таджикистану, прем'єр-міністра Вірменії та Лукашенка на парад до Москви.

Секретар РНБО не уявляє, що спонукало їх туди приїхати. Спостерігатимуть, як далі розвиватимуться події.

Данілов спрогнозував майбутнє Росії

Секретар РНБО зазначав, що в Росії вже почалася катастрофа. Проте він зауважує найгірше – попереду. Країні-агресорці прогнозують поразку та розпад.

Росіяни вже мають проблеми через загарбницьку війну, яку розпочав їхній диктатор. Проте нині вони лише побутового характеру. Радник ОПУ Михайло Подоляк заявив, що у майбутньому в Росії може розпочатися справжня громадянська війна.