О начале работ сообщили в Минкульте, а фотограф Ян Доброносов опубликовал фотографии. Завершить работу планируют ко Дню Независимости.

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"Родина-мать" без советского герба

В Минкульте сообщили, что 30 июля на монументе "Родина-мать" начались работы по демонтажу советского герба в рамках проекта "Тризуб Родины". Завершить все работы планируется до 24 августа 2023 года.

Ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ – украинский трезубец,

– говорится в сообщении Минкульта.

Как происходит демонтаж советского символа / Фото Ян Доброносов и Минкульт

Справка. Монумент "Родина-мать" построен в 1981 году, является памятником науки и техники местного значения. Монумент считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

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