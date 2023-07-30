Про початок робіт повідомили у Мінкульті, а фотограф Ян Доброносов опублікував світлини. Завершити роботи планують до Дня Незалежності.

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"Батківщина-мати" без радянського герба

У Мінкульті повідомили, що 30 липня на монументі "Батьківщина-мати" розпочалися роботи з демонтажу радянського герба в межах проєкту "Тризуб Батьківщини". Завершити усі роботи планують до 24 серпня 2023 року.

До Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ — український тризуб,

– мовиться у повідомленні Мінкульту.

Як відбувається демонтаж радянського символа / Фото Ян Доброносов і Мінкульт

Довідка. Монумент "Батьківщина-мати" споруджено у 1981 році, є пам'яткою науки й техніки місцевого значення. Монумент вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

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