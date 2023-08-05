Про це повідомили у пресслужбі Національного музею історії України у Другій світові війні. Частину, де був розміщений радянський герб, повністю закриють сталевими пластинами, а потім встановлять тризуб, передає 24 Канал.

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До встановлення тризуба – лічені години

У музеї подякували суспільству та журналістам за зацікавленість до проєкту. Орієнтовно, підняти герб на монумент планують о 14:00.

Ваша зацікавленість проєктом із заміни герба на щиті "Батьківщини-матері" викликає глибоку повагу, а ваша відданість справі – щире захоплення! Попередньо повідомляємо, що орієнтовний час початку підняття Тризуба на щит відбудеться після 14:00,

– повідомили у музеї.

У музеї також наголосили, що український тризуб буде значно більший, аніж радянський герб. Його розміри – 4,5 на 7,5 метрів. Його кріпитимуть на пластини, якими перекриють місце, де був раніше герб СРСР.

Тризуб готують до встановлення: дивіться відео

Також українців попередили, що відразу відтінок металів щита й герба можуть відрізнятися. Проте приводу для хвилювань немає, адже сталь на сонці та відкритому повітрі через деякий проміжок часу набере свого сталого прогнозованого кольору.

"Навіть якщо відтінок відразу повністю не збігатиметься, це не буде довготривалою проблемою. Адже властивості цього сплаву металу такі, що впродовж короткого часу перебування на відкритому повітрі він набуває свого прогнозованого сталого кольору, і через деякий час нові елементи жодним чином не виділятимуться від загальної композиції", – попередили у музеї.

Тризуб готують до встановлення – більше у галереї

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