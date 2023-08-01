Фото та відео робіт почали публікувати журналісти. Відомо, що перший етап демонтажу радянського герба відбувався 30 липня 2023 року, пише 24 Канал.

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З "Батьківщини-матері" демонтують радянський герб

Зі щита "Батьківщини-матері" зараз (станом на 10:55 1 серпня – 24 Канал) знімають другу частину радянського герба,

– заявило "Радіо Свобода".

Як демонтують другу частину радянського герба: дивіться відео

На опублікованих кадрах видно, як знімають частину радянського герба. Зокрема, колоски під серпом та молотом.

Як демонтують частину радянського герба: дивіться відео

На "Батьківщині-матері" замість радянського герба буде український тризуб: дивіться відео

Встановлення тризубу на щиті "Батьківщини-матері": коротко