Фото та відео робіт почали публікувати журналісти. Відомо, що перший етап демонтажу радянського герба відбувався 30 липня 2023 року, пише 24 Канал.
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З "Батьківщини-матері" демонтують радянський герб
Зі щита "Батьківщини-матері" зараз (станом на 10:55 1 серпня – 24 Канал) знімають другу частину радянського герба,
– заявило "Радіо Свобода".
Як демонтують другу частину радянського герба: дивіться відео
На опублікованих кадрах видно, як знімають частину радянського герба. Зокрема, колоски під серпом та молотом.
Як демонтують частину радянського герба: дивіться відео
На "Батьківщині-матері" замість радянського герба буде український тризуб: дивіться відео
Встановлення тризубу на щиті "Батьківщини-матері": коротко
- Мінкульт 13 липня опублікував ролик, на якому "Батьківщина-мати" була з українським гербом замість радянського щита.
- Того ж дня там заявили, що вирішили демонтувати радянську символіку, а на її місці розмістити український тризуб.
- Вартість проєкту – 28 мільйонів гривень. Тоді ще міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що витрати оплатили на дотаційній основі великі українські компанії. Тобто на проєкт не візьмуть грошей з державного бюджету.
- На заводі пояснювали, що роботи зі створення українського тризубу мали завершити орієнтовно до кінця липня 2023 року. Адже в Мінкульті запевняли, що вже до Дня Незалежності, 24 серпня 2023 року, монумент офіційно отримає український тризуб.