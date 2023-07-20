Про це в ефірі телемарафону розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він наголосив, що гроші на заміну щита були взяті з дотацій великих бізнесів нашої держави, передає 24 Канал.

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Що відомо про заміну щита на "Батьківщині-Мати"

Ткаченко зазначив, що заміна щита на монументі "Батьківщина-Мати" наразі є на часі. Адже за це висловилися більшість українців, які взяли участь в опитуванні.

"85% учасників опитування минулого року в "Дії", а це майже 800 тисяч людей, сказали, що міняти треба, тому що це символ. Це дійсно символічна й історична справа,

– сказав міністр.

Він також зауважив, що така заміна сприятиме перетворенню монумента "Батьківщина-Мати" на обумовлену "Україну-Мати". Разом тим міністерство також планує переглянути концепт київського "Музею війни", на якому розташований монумент, під час відкриття нового щиту.



Тризуб, що замінить радянський герб на "Батьківщині-Мати" / Фото Суспільного

"Це адекватна українська відповідь викликам війни. І те, що казали, що цю заміну не можна зробити до війни, виявилося як і багато інших речей, які українці роблять під час війни, зробити можна і буде", – наголосив Ткаченко.

Очільник Мінкульту зазначив, що гроші на проведення всіх робіт не були взяти з державного бюджету. Їх виділяли на дотаційній основі великі українські компанії.

Всі компанії, яким ми дуже вдячні – опубліковані. Вони надавали вже чимало грошей і на допомогу ЗСУ, і нашим лікарям, а тепер долучилися до цієї історичної справи,

– підкреслив він.

Ткаченко також зазначив, що для цієї роботи фахівці застосовуватимуть новітні технології, які наразі для реконструкцій застосовує Захід.

Чому декомунізацію "Батьківщини-Мати" не почали раніше

Міністр культури наголосив, що обговорення заміни щита "Батьківщини-Мати" почалося ще в 90-х роках. Однак відтоді до початку повномасштабного вторгнення не зробили жодних кроків.

"Багато фахівців казали, що це зробити неможливо. А коли говорили, що можна, то малювали досить великі цифри цієї операції, й ніхто не ризикував витрачати кошти на таку справу", – розповів Ткаченко.

Він наголосив, що західні технології дозволяють це зробити відносно невеликим коштом і під час війни. Крім того, за його словами, цей тризуб фактично повторює малий герб, який затвердила Верховна Рада в 1992 році.

Єдине, що там дуже багато технологічних особливостей. Це все ж таки велика висота – 85 метрів, і треба було враховувати чимало деталей стосовно того, який саме він матиме вигляд,

– сказав Ткаченко.

Наостанок він зазначив, що реконструкція щита "Батьківщини-Мати" досить складна технологічна робота як по зняттю радянського герба, так і по монтажу нового тризуба.

Що думають кияни про заміну щита монумента під час війни

Журналісти спитали жителів Києва, чи потрібно проводити заміну щита "Батьківщина-Мати" саме під час повномасштабного вторгнення. Більшість опитаних громадян погодилися з тим, що це необхідно, але вже після нашої перемоги.

Киян опитали з приводу заміни щита "Батьківщини-Мати" / Відео з телеграм-каналу "Київ 24"

Так, вони зазначали, що всі кошти, які виділили на проведення цих робіт краще перевести на армію, на закупівлю дронів та озброєння. Крім того, вони пропонували просто закрити радянський герб плівкою з українським тризубом, а вже потім замінити.

Лише один з опитуваних погодився з цим рішенням, зазначивши, що таким чином, наша влада також оплатить працю тим, хто виконає цю заміну і створення тризуба для "Батьківщини-Мати".

Що відомо про декомунізацію "Батьківщини-Мати"