Об этом рассказали в 47 ОМБр. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный показал видео из населенного пункта.

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В Работино установили украинский флаг

В 47 ОМБр отметили, что сегодня – исторический день.

Воины 47 отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Работино на одном из самых горячих направлений – Мелитопольском,

– говорится в сообщении.

Сине-желтый флаг с подписью Залужного взвился над разрушенной российскими оккупантами школой в День Государственного флага.

"И так будет повсюду! Выгоним захватчиков с нашей земли, отстроим под мирным небом и запечатлеем навсегда героизм наших военнослужащих. Слава Украине! Видео скоро", – написали защитники.

В Работино установили флаг Украины / Фото 47 ОМБр

Главнокомандующий ВСУ показал видео из села.

Работино. Украина, с Днем Государственного Флага!

– написал Залужный.

Смотрите видео из Работино

Также с праздником украинцев поздравил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский.

"Работино. День Государственного Флага Украины. Слава героям!" – отметил Тарнавский.

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