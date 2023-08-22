Два месяца ожесточенных боев, и бойцы бригады при поддержке других подразделений прорвали многоэшелонированную линию обороны оккупантов.
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Что показали в видео
Местные жители плачут и благодарят наших воинов. Они рассказывают: психологически было очень тяжело, исчезли свет, вода и хлеб. Смогли посадить огород, но картошку копали под обстрелами.
Одна из женщин праздновала день рождения в оккупации. По ее словам, на 52 года подарки были роскошными, как для таких условий: пирожки с шелковицей, три буханки хлеба, букет роз и пол-ящика бубликов, найденных у оккупантов.
Мы так долго ждали, что сегодня [ВСУ] пришли неожиданно,
– говорят местные.
Люди смогли позвонить родным. Сейчас они уезжают в более безопасное место.
Как ВСУ освобождали Работино: смотрите видео
Защитники улыбаются и гладят кота – животное тоже спасли.
ВСУ в Работино / Скриншоты с видео
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Что известно об освобождении Работино
- 21 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки Запорожской области.
- По ее словам, враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Работино, но не имел успеха.
- По состоянию на 6 утра 22 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что в направлении Работино Вооруженные силы Украины "имели успех". Согласно сообщению, наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- Через несколько часов стало известно, что украинские военные зашли в Работино. Россияне продолжают обстреливать это село, так что нужно вывезти оттуда местных. В Минобороны рассказали, что воины 47 бригады, которая с боем вошла в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП "Брэдли". Сообщается, что наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага.