Два месяца ожесточенных боев, и бойцы бригады при поддержке других подразделений прорвали многоэшелонированную линию обороны оккупантов.

Смотрите также: ВСУ имели успех возле Работино и Малой Токмачки на Запорожье: показываем на карте

Что показали в видео

Местные жители плачут и благодарят наших воинов. Они рассказывают: психологически было очень тяжело, исчезли свет, вода и хлеб. Смогли посадить огород, но картошку копали под обстрелами.

Одна из женщин праздновала день рождения в оккупации. По ее словам, на 52 года подарки были роскошными, как для таких условий: пирожки с шелковицей, три буханки хлеба, букет роз и пол-ящика бубликов, найденных у оккупантов.

Мы так долго ждали, что сегодня [ВСУ] пришли неожиданно,

– говорят местные.

Люди смогли позвонить родным. Сейчас они уезжают в более безопасное место.

Как ВСУ освобождали Работино: смотрите видео

Защитники улыбаются и гладят кота – животное тоже спасли.

ВСУ в Работино / Скриншоты с видео

Смотрите также Успехи ВСУ на Запорожье, наступление россиян в районе Клещиевки: карта боев за 22 августа

Что известно об освобождении Работино