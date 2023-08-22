Два місяці запеклих боїв, і бійці бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів.

Дивіться також ЗСУ мали успіх біля Роботиного й Малої Токмачки на Запоріжжі: показуємо на карті

Що показали у відео

Місцеві мешканці плачуть і дякують нашим воїнам. Вони розповідають: психологічно було дуже важко, зникло світло, вода і хліб. Змогли посадити город, але картоплю копали під обстрілами.

Одна з жінок святкувала день народження в окупації. За її словами, на 52 роки подарунки були розкішні, як на такі умови: пиріжки з шовковицею, три хлібини, букет троянд і пів ящика бубликів, знайдених в окупантів.

Ми так довго чекали, що сьогодні [ЗСУ] прийшли неочікувано,

– говорять місцеві.

Люди змогли подзвонити рідним. Зараз вони їдуть у більш безпечне місце.

Як ЗСУ звільняли Роботине: дивіться відео

Захисники посміхаються і гладять кота – тваринку теж урятували.

ЗСУ в Роботиному / Скриншоти з відео

Дивіться також Успіхи ЗСУ на Запоріжжі, наступ росіян у районі Кліщіївки: карта боїв за 22 серпня

Що відомо про звільнення Роботиного