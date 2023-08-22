У Міноборони розповіли, що воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП "Бредлі". Повідомляється, що наші бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога.

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Українські бійці організували евакуацію мирних мешканців

"У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої", – додала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.