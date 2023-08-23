Россияне буквально свереют от украинской символики, поэтому в оккупированных городах люди пытаются беречь далеко от глаз захватчиков сине-желтые флаги. Так было и в советское время, за демонстрацию флага Украины можно было попасть в тюрьму. 24 Канал До 23 августа исследовал этот вопрос, чтобы показать, как россияне боятся силы духа украинцев.

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Преследование во времена СССР: флаг – символ смены власти

100 лет назад во время Украинской революции сине-желтый флаг гордо поднимали над зданием Центрального Совета УНР, и он был признан символом Украинского государства периода гетманата Павла Скоропадского, ЗУНР, Директории УНР и Карпатской Украины.

После прихода большевиков сине-желтый флаг попал под запрет: за его хранение вывозили в Сибирь. Во время хрущевской оттепели смельчаков, которые решались вывешивать национальные флаги, сажали за решетку.

Историческая справка. 1 мая 1966 г. над Киевским институтом народного хозяйства (КНЭУ) вместо красного флага появился сине-желтый. Флаг сорвали, а студентов Москаленко и Куксу, которые его вывесили, приговорили к 3 и 2 годам заключения. 22 января 1973 года в Чорткове, Тернопольской области Владимир Мармус с товарищами вывесили 4 национальных флага. В том же году Мармус был приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима со следующей ссылкой на 5 лет.

Перестройка: как сине-желтый флаг стал государственным

С началом перестройки сине-желтые флаги начали появляться на общественных мероприятиях: в 1989 году на акции памяти Чернобыльской трагедии во Львове, в том же году в Киеве на закрытии Шевченковского праздника.

Вскоре флаг был установлен над городскими советами во Львове, Тернополе, Ровно, Луцке. Первым городом не из западного региона, где городской совет вывесил национальный флаг, стал Житомир.

Киев стал девятым городом Украины в 1990 году, над которым подняли желто-голубое знамя. А уж 23 августа (на самом деле 24-го) 1991 года национальный флаг был внесен в сессионный зал Верховной Рады Украины. Собственно, именно к этому событию привязан указ президента Украины "О Дне государственного флага Украины".



Внесение государственного флага Украины в Верховную Раду

С тех пор еще желто-синий флаг стал государственным и было трудно представить, что за его поднятие или хранение украинцев снова будут преследовать. Все повторилось, когда Россия начала военную агрессию.

Символ сопротивления: Россия убивает за идентичность

Российские оккупанты способны убивать за демонстрацию украинского флага. С 2014 года история наполнена ужасающими случаями военных преступлений, которые совершили захватчики против украинцев только потому, что те не побоялись показать сопротивление.

17 апреля 2014 года похитили и убили депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, который во время акции хотел снять флаг ДНР и вернуть украинский флаг на здание горсовета.

Похороны Владимира Рыбака, Горловка, 24 апреля 2014 года / Фото Радио Свобода

16-летнего Степана Чубенко, вратаря футбольного клуба "Авангард" (Краматорск), пророссийские боевики расстреляли в Донецке 28 июня 2014 за то, что у него на рюкзаке была желто-голубая лента.



Степана застрелили за желто-голубую ленту возле Донецка / Фото из сети

В 2016 году оккупационные власти в Крыму осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы украинского активиста Владимира Балуха. Он в 2013 году во время событий на Майдане вывесил на своем доме флаг Украины. А уже после аннексии Крыма в 2016 году добавил на заборе табличку "Улица Героев Небесной Сотни". 19 марта 2017 года Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста. 7 сентября того же года был уволен в рамках обмена между Украиной и Россией.



Владимиру Балуху удалось вернуть домой / Фото Зеркала недели

Сине-желтый – символ увольнения и свободы

После полномасштабного вторжения украинский флаг стал символом увольнения. В ходе контрнаступления украинские военные устанавливают сине-желтые флаги в деоккупированных селах и городах. Мы верим, что вскоре украинский флаг взвьется в каждом населенном пункте, где все еще находятся российские захватчики, включая Крым.



Украинские военные в освобожденном Купянске на Харьковщине 10 сентября 2022 года / Фото из сети

Украинский флаг нервирует Россию, потому что является напоминанием, что Украина – не ее колония, а отдельное суверенное государство.

Украинцы, вынужденные жить под оккупацией россиян, прячут государственный флаг, ведь знают, что расправа российских захватчиков может быть жесткой.

Так, жители Херсона в день освобождения города вышли на улицы с Государственными флагами. В период оккупации они хранили флаги в тайниках, где их не могли найти оккупанты. Видео, как одна семья закопала флаг под тротуарной плиткой, облетело сеть прошлого года.

В Херсоне закапывали флаги, чтобы сохранить: смотрите видео

Сине-желтые цвета для всего мира сейчас являются символом неповиновения и смелости. Украинский флаг помогает сотням беженцев в мире "находить своих", чувствовать себя единственными даже в тысячах километров от родного дома.