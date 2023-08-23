Росіяни буквально звіріють від української символіки, саме тому в окупованих містах люди намагаються берегти далеко від очей загарбників синьо-жовті стяги. Так було і в радянські часи, за демонстрацію прапору України можна було потрапити до в'язниці. 24 Канал до 23 серпня дослідив це питання, щоб показати, як росіяни бояться сили духу українців.

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Переслідування у часи СРСР: стяг – символ зміни влади

100 років тому саме під час Української революції синьо-жовтий стяг гордо підіймали над будівлею Центральної Ради УНР, і він був визнаний символом Української держави періоду гетьманату Павла Скоропадського, ЗУНР, Директорії УНР та Карпатської України.

Після приходу більшовиків синьо-жовтий стяг потрапив під заборону: за його зберігання вивозили до Сибіру. Під час хрущовської відлиги сміливців, які відважувалися вивішувати національні прапори, саджали за ґрати.

Історична довідка. 1 травня 1966 року над Київським інститутом народного господарства (КНЕУ) замість червоного прапора з'явився синьо-жовтий. Прапор зірвали, а студентів Москаленка та Куксу, які його вивісили, засудили на 3 та 2 роки ув'язнення. 22 січня 1973 року в Чорткові, Тернопільської області Володимир Мармус із товаришами вивісили 4 національних прапори. Того ж року Мармуса засудили до 6 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з наступним засланням на 5 років.

Перебудова: як синьо-жовтий прапор став державним

З початком перебудови синьо-жовті прапори почали з'являтися на громадських заходах: у 1989 році на акції пам'яті Чорнобильської трагедії у Львові, того ж року в Києві на закритті Шевченківського свята.

Невдовзі прапор встановили над міськими радами у Львові, Тернополі, Рівному, Луцьку. Першим містом не із західного регіону, де міська рада вивісила національний прапор, став Житомир.

Київ став дев’ятим містом України в 1990 році, над яким підняли жовто-блакитний прапор. А вже 23 серпня (насправді 24-го) 1991 року національний прапор внесли до сесійної зали Верховної Ради України. Власне, саме до цієї події прив’язаний указ президента України "Про День державного прапора України".



Внесення державного прапора України до Верховної Ради

Відтоді на той час ще жовто-синій стяг став державним і було важко уявити, що за його підняття чи зберігання українців знову переслідуватимуть. Усе повторилось, коли Росія почала військову агресію.

Символ спротиву: Росія вбиває за ідентичність

Російські окупанти здатні вбивати за демонстрацію українського прапора. З 2014 року історія наповнена жахливими випадками воєнних злочинів, які вчинили загарбники проти українців лише через те, що ті не побоялись показати спротив.

17 квітня 2014 року викрали й убили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака, який під час акції хотів зняти прапор "ДНР" і повернути український прапор на будівлю міськради.

Похорони Володимира Рибака, Горлівка, 24 квітня 2014 року / Фото Радіо Свобода

16-річного Степана Чубенка, воротаря футбольного клубу "Авангард" (Краматорськ), проросійські бойовики розстріляли в Донецьку 28 червня 2014 року за те, що в нього на рюкзаку була жовто-блакитна стрічка.



Степана застрелили за жовто-блакитну стрічку біля Донецька / Фото з мережі

У 2016 році окупаційна влада у Криму засудила на 3 роки й 7 місяців позбавлення волі українського активіста Володимира Балуха. Він у 2013 році під час подій на Майдані вивісив на своєму будинку прапор України. А вже після анексії Криму у 2016 році додав на паркані табличку "Вулиця Героїв Небесної Сотні". 19 березня 2017 року Балух оголосив безстрокове голодування на знак протесту. 7 вересня того ж року був звільнений в рамках обміну між Україною та Росією.



Володимира Балуха вдалось повернути додому / Фото Дзеркала тижня

Синьо-жовтий – символ звільнення та свободи

Після повномасштабного вторгнення український прапор став символом звільнення. У ході контрнаступу українські військові встановлюють синьо-жовті стяги в деокупованих селах та містах. Ми віримо, що невдовзі український стяг замайорить у кожному населеному пункті, де все ще перебувають російські загарбники, включно із Кримом.



Українські військові у звільненому Куп'янську на Харківщині 10 вересня 2022 року / Фото з мережі

Український прапор нервує Росію, бо є таким собі нагадуванням, що Україна – не її колонія, а окрема суверенна держава.

Українці, які вимушені жити під окупацією росіян, ховають державний стяг, адже знають, що розправа російських загарбників може бути жорсткою.

Так, жителі Херсона в день визволення міста вийшли на вулиці з Державними прапорами. У період окупації вони зберігали стяги в схованках, де їх не могли знайти окупанти. Відео, як одна родина закопала прапор під тротуарною плиткою облетіло мережу минулого року.

В Херсоні закопували у землю прапори, щоб зберегти: дивіться відео

Синьо-жовті кольори для усього світу зараз є символом непокори та сміливості. Український стяг допомагає сотням біженців у світі "знаходити своїх", відчувати себе єдиними навіть за тисячі кілометрів від рідного дому.