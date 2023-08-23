В праздничные для украинцев дни россияне будут продолжать свой террор. Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Роман Свитан, добавив, что от окупантов следует ожидать ракетных и авиационных ударов.

Смотрите также О Крымском городе и угрозе обстрелов в День Независимости: самое главное из разговора с Юсовым