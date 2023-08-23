У святкові для українців дні росіяни будуть продовжувати свій терор. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Роман Світан, додавши, що від окупантів варто очікувати ракетних та авіаційних ударів.
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Наскільки великий ризик
Окупанти цілком ймовірно завдаватимуть ударів, при чому не тільки ракетних чи авіаційних, але й атакуватимуть на Луганському, Куп'янському напрямках. Вони намагатимуться максимально збільшити тиск усюди, де це можливо, щоб зірвати нам свято.
Усім треба бути дуже обережними, а особливо тим, хто перебуває в 30-кілометровій зоні вздовж лінії фронту, адже росіяни можуть збільшити щільність артилерійського вогню. Не треба забувати й про С-300 – тут від Кінбурнської коси до Харкова, Сум включно,
– сказав військовий експерт.
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Новий ракетоносій у Чорному морі
Ракетну небезпеку може становити й новий корабель "Циклон", який росіяни нещодавно вивели в море. Він має 8 пускових установок під ракети "Калібр".
Якщо вони вийшли в море, то можуть прийняти рішення про запуск, тому упродовж цих 3-4 днів треба бути дуже обережними. Від росіян варто чекати різної підлості, а їхнє завдання – зіпсувати нам свято. У режимі підлості вони можуть працювати будь-де,
– підкреслив Роман Світан.
Ситуація напередодні Дня Незалежності: що відомо
- Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що ворог часто атакує Україну у символічні дати, тому українці повинні бути готовими до будь-яких дій з боку Росії. День Незалежності українці відзначать з урахуванням всіх норм безпеки. Окрім цього, Андрій Юсов додав, що розслаблятись ворогу також не потрібно.
- Через загрозу ракетних обстрілів на День Незалежності у Києві не буде жодних масових заходів. Але Хрещатик перекриють на тиждень для проведення виставки зразків пошкодженої ворожої техніки.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія завжди готова до атаки, а напередодні Дня Незалежності українські військові будуть "більш посилено, виважено та впевнено" контролювати ситуацію у небі. Втім, робитимуть все так, як роблять це щодня.