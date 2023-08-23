У святкові для українців дні росіяни будуть продовжувати свій терор. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Роман Світан, додавши, що від окупантів варто очікувати ракетних та авіаційних ударів.

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