Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив 24 Каналу, що Україна відзначить День Незалежності з урахуванням норм безпеки, але деталі анонсуватися не будуть. Однак окупантам точно не варто розслаблятися.

До теми Пропагандисти верещатимуть: в українській розвідці розповіли, чого чекати на День Незалежності

"На відміну від істот з "шаманським" мисленням, ми прив'язуємось до конкретної оборонної, політичної та безпекової необхідності. Наші дати – це наші дати. Ми обов'язково відзначимо День Незалежності з урахуванням всіх норм безпеки, але дарувати додаткові фестивалі ворогу, принаймні анонсувати їх точно не будемо. Але розслаблятись ворогу не потрібно", – зауважив він.

Атаки Росії на Україну

Андрій Юсов зазначив, що ворог часто атакує Україну у символічні дати, свята, які мали б бути святими для "православного російського народу". Тому українці повинні бути готовими до будь-яких дій з боку Росії та максимально обережними щодня.

І в будні, і у свята триває повномасштабна війна. На війні є свята, але нема вихідних. Тому, звичайно, ми готуємось, посилені заходи безпеки, зусилля сектора безпеки та оборони, зокрема закриття неба. Але маємо бути уважними щодня, не лише на свята,

– наголосив представник ГУР.

День Незалежності України: головне