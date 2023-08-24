Український стяг учора, на День Прапора 23 серпня, замайорів у Роботиному, неподалік Горлівки та в окупованому Криму – на гору Шаан-Кая його занесли партизани. Сьогодні ж, на День Незалежності України, міста вбираються в патріотичні шати.
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Які будівлі прикрасили
Поки що це зробили у Києві та Харкові.
"Батьківщина-мати" завжди привертає увагу всіх киян і гостей столиці. Нещодавно вона отримала український тризуб замість радянського герба, тож тепер синьо-жовті кольори напрочуд символічні.
"Батьківщина-мати" у патріотичних шатах / Фото Яна Доброносова
Головний вхід Київського вокзалу тепер зустрічає гостей словами про сміливість бути Україною.
Центральний вокзал / Фото "Бабеля"
Харківська міська рада також постала в новому вбранні. Фото оприлюднив Ігор Терехов зі словами "Харків – це Україна. Назавжди!" Слід сказати, що 23 серпня, у День Державного Прапора, це слобожанське місто святкувало свій день народження.
Будівля Харківської міської ради / Фото з каналу Ігоря Терехова
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Як святкуватимуть День Незалежності
- Цьогоріч 24 серпня не буде вихідним, оскільки в Україні триває воєнний стан. Багато акцій проведуть українці за кордоном, а до столиці вже приїжджають світові лідери.
- Масових заходів у Києві на День Незалежності не буде через загрозу ракетних обстрілів. Утім, до 28 серпня буде перекрито Хрещатик – там пройде виставка зразків пошкодженої ворожої техніки.
- Є фото російської техніки, яка виставлена на Хрещатику.
- Найближчими днями українцям треба бути особливо уважними. Росіяни вивели в море ракетоносець та можуть збільшити щільність вогню, щоб зіпсувати нам День Незалежності. Про це розповів військовий експерт Роман Світан, додавши, що від окупантів варто очікувати ракетних та авіаційних ударів.