Российские захватчики открыли огонь по Херсону. На этот раз под ударом оказался центр.
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Херсон снова под ударом
Глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин сообщил, что враг накрыл огнем центр Херсона.
Он призвал всех немедленно пройти в укрытие.
Херсон постоянно находится под вражеским огнем. Враг не оставляет город в покое даже в День Независимости и продолжает террор против мирного Херсона.
Враг применяет разные виды вооружения. Оккупанты в Херсонской области применяют управляемые бомбы по побережью Днепра и обстреливают населенные пункты правобережной части.
Кроме этого, они бросают взрывчатку с дронов, обстреливают из танков и абсолютно всех видов оружия с левого берега, до сих пор остающегося оккупированным.
Один из громких обстрелов Херсона произошел 31 июля. Тогда российские войска обстреляли жилой микрорайон города. Взрывы звучали с самого утра до вечера. Множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, получил 65-летний мужчина.
Отметим, что этот обстрел произошел после относительного затишья.
В результате обстрела пострадал ребенок
Херсонская прокуратура сообщила, что в результате вражеского обстрела Херсона на День Независимости пострадал ребенок. Также там рассказали, что начали расследование.
Один из снарядов попал в крышу частного дома в центре города. Пока известно о трех пострадавших гражданских, среди которых малолетний ребенок,
– говорится в сообщении.
Данные уточняются.
Александр Прокудин сообщил, что под обстрел попала 7-летняя девочка. У нее – ранение спины, руки и ноги.
В состоянии средней тяжести пострадавшего ребенка госпитализировали. Сейчас ей оказывают необходимую медпомощь.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Украинский журналист Константин Рыженко 24 августа показал, как отмечают День Независимости в одном из временно оккупированных поселков в Херсонской области. Речь идет о населенном пункте Чаплынка. Неравнодушные граждане напомнили оккупантам, что поселок – часть Украины. А самим оккупантам в Чаплынке совершенно не рады.
- Оккупанты маневрируют в устье Днепра, пытаясь подвезти боеприпасы и на постах заменить личный состав. Захватчикам пора убираться восвояси, поэтому ВСУ отслеживают их и уничтожают. Силы обороны уничтожили три диверсионных лодки.
- Чтобы улучшить свои позиции на Юге, россияне пытаются отремонтировать мосты. "Хлопок" на Чонгарском и Геническом мостах значительно ослабил логистику оккупантов. Ведь все свои силы они бросили на их ремонт.