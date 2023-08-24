Российские захватчики открыли огонь по Херсону. На этот раз под ударом оказался центр.

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Херсон снова под ударом

Глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин сообщил, что враг накрыл огнем центр Херсона.

Он призвал всех немедленно пройти в укрытие.

Херсон постоянно находится под вражеским огнем. Враг не оставляет город в покое даже в День Независимости и продолжает террор против мирного Херсона.

Враг применяет разные виды вооружения. Оккупанты в Херсонской области применяют управляемые бомбы по побережью Днепра и обстреливают населенные пункты правобережной части.

Кроме этого, они бросают взрывчатку с дронов, обстреливают из танков и абсолютно всех видов оружия с левого берега, до сих пор остающегося оккупированным.

Один из громких обстрелов Херсона произошел 31 июля. Тогда российские войска обстреляли жилой микрорайон города. Взрывы звучали с самого утра до вечера. Множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, получил 65-летний мужчина.

Отметим, что этот обстрел произошел после относительного затишья.

В результате обстрела пострадал ребенок

Херсонская прокуратура сообщила, что в результате вражеского обстрела Херсона на День Независимости пострадал ребенок. Также там рассказали, что начали расследование.

Один из снарядов попал в крышу частного дома в центре города. Пока известно о трех пострадавших гражданских, среди которых малолетний ребенок,

– говорится в сообщении.

Данные уточняются.

Александр Прокудин сообщил, что под обстрел попала 7-летняя девочка. У нее – ранение спины, руки и ноги.

В состоянии средней тяжести пострадавшего ребенка госпитализировали. Сейчас ей оказывают необходимую медпомощь.

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