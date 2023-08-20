Наразі окупанти мають "головний біль" з ремонту двох мостів. Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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В окупантів немає ресурсів

"Бавовна" на Чонгарському та Генічеському мостах значно послабила логістику окупантів. Адже наразі усі свої сили вони кинули на їхній ремонт.

"Там задіяні інженерні та технічні ресурси", – уточнила речниця.

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Крім цього окупанти будують понтонні переправи, де також потрібна як жива, так і технічна сила. А тому на будівництво додаткових оборонних позицій вони просто неспроможні.

Поки їм вистачає тих, що вони вже облаштували. Це другий і третій ешелон оборони, який ми маємо ще пройти,

– відзначила Гуменюк.

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