Наразі окупанти мають "головний біль" з ремонту двох мостів. Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
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В окупантів немає ресурсів
"Бавовна" на Чонгарському та Генічеському мостах значно послабила логістику окупантів. Адже наразі усі свої сили вони кинули на їхній ремонт.
"Там задіяні інженерні та технічні ресурси", – уточнила речниця.
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Крім цього окупанти будують понтонні переправи, де також потрібна як жива, так і технічна сила. А тому на будівництво додаткових оборонних позицій вони просто неспроможні.
Поки їм вистачає тих, що вони вже облаштували. Це другий і третій ешелон оборони, який ми маємо ще пройти,
– відзначила Гуменюк.
Що відомо про "бавовну" на мостах: основні новини
- 6 серпня на тимчасово окупованій частині Херсонщини було неспокійно. Там прогриміли гучні вибухи в районі двох мостів. Згодом стало відомо про Чонгарський та Генічеський. Через певний час в ЗСУ підтвердили удари.
- Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив про "невеликі пошкодження" мосту. Але фото, які згодом з'явилися у мережі, і величезні вирви замість дороги свідчать про зворотне.
- Через ці руйнування окупанти мають найбільше проблем з логістикою на Херсонському та Запорізькому (Мелітопольському) напрямках. Понтонні переправи, якими ворог дарма намагався врятувати ситуацію, також мало ефективні.
- Чонгарський міст з'єднує лівобережжя Херсонщини та тимчасово окупований Крим. Сам Чонгар був такою собі "буферною зоною" між півостровом та підконтрольною територією України до початку повномасштабної війни.