У середу, 16 серпня, близько 11:00 стало відомо про атаку на Херсон. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, закликавши людей не виходити на вулицю.
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Атака на центр Херсона
Варто сказати, що, на жаль, обстріли міста стали для жителів Херсона чимось звичним. Російські загарбники щодня завдають ударів за допомогою різних видів озброєння по обласному центру, використовуючи терор як інструмент впливу.
Росіяни криють вогнем центр Херсона. Не виходьте на вулицю,
– наголосив очільник регіону.
Окрім того, Прокудін перед тим писав, що лише за минулу добу росіяни здійснили 61 обстріл Херсонщини, випустивши 358 снарядів за допомогою:
- мінометів;
- артилерії;
- танків;
- "Градів";
- дронів;
- авіації.
Останній масований обстріл
- Під ранок 15 серпня Росія здійснила масований обстріл України, випустивши по нашій державі 28 крилатих ракет різних типів. Нашій ППО вдалось збити 16 цілей. Серед них є "Калібри" та Х-101/Х-555.
- Окрім того, було зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет типів С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.
- У ДСНС констатували, що у Львівській області пошкоджено 59 житлових будинків, а через атаку на Луцьк загинули три людини. Власне, ворог бив по промисловому підприємству міста.