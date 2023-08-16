У середу, 16 серпня, близько 11:00 стало відомо про атаку на Херсон. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, закликавши людей не виходити на вулицю.

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Атака на центр Херсона

Варто сказати, що, на жаль, обстріли міста стали для жителів Херсона чимось звичним. Російські загарбники щодня завдають ударів за допомогою різних видів озброєння по обласному центру, використовуючи терор як інструмент впливу.

Росіяни криють вогнем центр Херсона. Не виходьте на вулицю,

– наголосив очільник регіону.

Окрім того, Прокудін перед тим писав, що лише за минулу добу росіяни здійснили 61 обстріл Херсонщини, випустивши 358 снарядів за допомогою:

мінометів;

артилерії;

танків;

"Градів";

дронів;

авіації.

Зверніть увагу! За словами голови ОВА, по самому Херсону за минулу добу окупанти випустили 13 снарядів. Внаслідок ударів загалом по регіону було пошкоджено чимало житлових будинків та поранення дістали шестеро людей.

Останній масований обстріл