В ефірі телемарафону станом на 18:00 речник ДСНС Олександр Хорунжий розповів про ситуацію. Він актуалізував дані щодо руйнувань, яких зазнали регіони, куди влучили російські ракети, передає 24 Канал.

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Десятки пошкоджених будинків

За його словами, у Львівській області пошкоджено 59 житлових будинків. Що стосується Луцька, то там уже завершили рятувальні роботи. На жаль, внаслідок ракетного удару в місті загинуло троє людей, а ще троє зазнали поранень. Крім того, з-під завалів врятували ще одну людину.

На зараз у нас відомо про пошкодження у Львівській області загалом 59 житлових будинків, зруйновано 3, з них 41 – це багатоквартирний будинок, 8 господарчих споруд, будівля медичного коледжу й дошкільний навчальний заклад,

– актуалізував він.

Хорунжий додав, що станом на 18:00 по медичну допомогу у Львівській області звернулися 19 осіб. Серед них дитина 2014 року народження. Відомо, що 5 людей госпіталізували.

У Смілі ліквідовують наслідки атаки

Про це розповів глава Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він зазначив, що в місті продовжують ліквідовувати наслідки ракетного терору. Співробітники ДСНС скоординували подальшу роботу спільно з міською владою та профільними службами.

Він зазначив, що окупанти зранку влучили двома ракетами по територіях цивільних, мирних об'єктів. Мовиться про підприємство з виробництво кераміки, а також лікарню.

Тільки дивом ніхто не постраждав. Однак пошкоджено будівлі, зокрема вибуховою хвилею вибиті вікна, осколками понівечено дахи – обраховуємо всі збитки. Також уражено мережі водо- і теплопостачання. Без води наразі 12 тисяч жителів,

– написав о 16:51 він.

Наслідки ракетного терору у Смілі / Фото Ігоря Табурця

За його словами, головне завдання – відновити водопостачання для міста. Також Табурець зазначив, що тривають ремонтні роботи, які займуть орієнтовно 4 – 5 діб.

Глава ОВА звернувся до мешканців. Їх він попрохав стежити за повідомленнями від міської влади. У них повідомлятимуть, де за графіком подаватимуть воду, а також де та коли її підвозитимуть.