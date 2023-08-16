В эфире телемарафона по состоянию на 18:00 спикер ГСЧС Александр Хорунжий рассказал о ситуации. Он актуализировал данные по разрушениям, в потерпевших регионах, куда попали российские ракеты, передает 24 Канал.
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Десятки поврежденных домов
По его словам, во Львовской области повреждено 59 жилых домов. Что касается Луцка, там уже завершили спасательные работы. К сожалению, в результате ракетного удара в городе погибли три человека, а еще трое получили ранения. Кроме того, из-под завалов спасли еще одного человека.
Сейчас у нас известно о повреждениях во Львовской области в общей сложности 59 жилых домов, разрушены 3, из них 41 – это многоквартирный дом, 8 хозяйственных сооружений, здание медицинского колледжа и дошкольное учебное заведение,
– актуализировал он.
Хорунжий добавил, что по состоянию на 18:00 за медицинской помощью во Львовской области обратилось 19 человек. Среди них ребенок 2014 года рождения. Известно, что 5 человек были госпитализированы.
В Смиле ликвидируют последствия атаки
Об этом рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он отметил, что в городе продолжают ликвидировать последствия ракетного террора. Сотрудники ГСЧС скоординировали дальнейшую работу совместно с городскими властями и профильными службами.
Он отметил, что оккупанты утром попали двумя ракетами по территориям гражданских, мирных объектов. Речь идет о предприятие по производству керамики, а также больнице.
Только чудом никто не пострадал. Однако повреждены здания, в том числе взрывной волной выбиты окна, осколками изуродованы крыши – высчитываем все убытки. Также поражены сети водо- и теплоснабжения. Без воды сейчас 12 тысяч жителей,
– написал в 16:51 он.
Последствия ракетного террора в Смеле / Фото Игоря Табурца
По его словам, главная задача – восстановить водоснабжение для города. Также Табурец отметил, что продолжаются ремонтные работы, которые займут ориентировочно 4 – 5 суток.
Глава ОВА обратился к жителям. Их он попросил следить за сообщениями от городских властей. В них будут сообщать, где будут по графику подавать воду, а также где и когда ее будут подвозить.