В среду, 16 августа, около 11:00 стало известно об атаке на Херсон. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин, призвав людей не выходить на улицу.

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Атака на центр Херсона

Следует сказать, что, к сожалению, обстрелы города стали для жителей Херсона чем-то привычным. Российские захватчики ежедневно наносят удары с помощью различных видов вооружения по областному центру, используя террор как инструмент воздействия.

Россияне кроют огнем центр Херсона. Не выходите на улицу,

– написал глава региона.

Кроме того, Прокудин перед тем писал, что только за минувшие сутки россияне совершили 61 обстрел Херсонщины, выпустив 358 снарядов с помощью:

минометов;

артиллерии;

танков;

"Градов";

дронов;

авиации.

Обратите внимание! По словам главы ОВА, по самому Херсону за минувшие сутки оккупанты выпустили 13 снарядов. В результате ударов в целом по региону было повреждено немало жилых домов и ранения получили шесть человек.

Последний массированный обстрел