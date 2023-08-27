У Херсонській ОВА заявили, що внаслідок терористичного удару загарбників загинула жінка. Окрім того, є постраждалий.

Зверніть увагу Пошкодження в Київській області й збиті ворожі цілі: все, що відомо про ракетну атаку 27 серпня

Внаслідок ворожого удару загинула жінка. Також поранення отримав 51-річний чоловік. У тяжкому стані його шпиталізували, лікарі борються за життя постраждалого,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблої. Вічна пам'ять.

Внаслідок нічної атаки є постраждалі

Російські окупанти у ніч на 27 серпня атакували Україну ракетами. У низці областей працювали захисники українського неба. Зокрема, на Київщині. Через падіння уламків пошкодження отримали 10 приватних будинків. Зокрема, один з них має значні пошкодження. Мовиться про вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади.

Окрім того, пошкодження отримали 2 автівки, а також – ангар для зберігання сільгосптехніки. Окрім того, на жаль, відомо про постраждалих. Поранення отримали 2 людей. Людям надали допомогу на місці інциденту. На щастя, їхнім життям нічого не загрожує.