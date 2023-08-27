В Херсонской ОВА заявили, что в результате террористического удара захватчиков погибла женщина. Кроме того, есть пострадавший.

Обратите внимание Повреждения в Киевской области и сбитые вражеские цели: все, что известно об атаке 27 августа

В результате вражеского удара погибла женщина. Также ранение получил 51-летний мужчина. В тяжелом состоянии его госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшего,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшей. Вечная память.

В результате ночной атаки есть пострадавшие

Российские оккупанты в ночь на 27 августа атаковали Украину ракетами. В ряде областей работали защитники украинского неба. В частности, в Киевской области. Из-за падения обломков повреждения получили 10 частных домов. В частности, один из них серьезно поврежден. Речь идет о выбитых окнах, дверях, крышах, иссеченных фасадах.

Кроме того, повреждены 2 автомобиля, а также ангар для хранения сельхозтехники. Кроме того, к сожалению, известно о пострадавших. Ранения получили 2 человека. Людям оказали помощь на месте инцидента. К счастью, их жизни ничего не угрожает.