Следует отметить, что в результате пуска ракет в Киевской области есть повреждения в одном из районов. Все, что известно о ракетной атаке 27 августа – читайте в материале 24 Канала.

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Длительная воздушная тревога

Воздушная тревога началась в 3 часа 30 минут утра 27 августа. Тогда россияне выпустили из района Каспийского моря ракеты типа Х-101, Х-555 и Х-55.

Тревога сначала охватила несколько областей нашего государства, впоследствии она расширилась по всей Украине. Эти ракеты направлялись в центральные, северные и западные области страны.

Следует отметить, что ракеты активно маневрировали векторами движения. Как впоследствии объяснила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, таким образом, враг выискивал варианты прокладки маршрутов безопасности для будущих атак.

Ракеты направлялись также и в столицу нашего государства. Однако их удалось нивелировать благодаря активной работе украинского ПВО.

Также ракеты двигались и в направлении Львова. Однако там вражеские цели тоже перехватили.

Отбои воздушных тревог начались около 6:24 утра. Таким образом, тревога длилась почти 2 часа.

В нескольких областях работала ПВО

О работе украинской противовоздушной работы около 5 утра сообщили в Киевской городской военной администрации. Там отметили, что военные сбивают российские ракеты, следующие в столицу.

"На подступах к Киеву работает ПВО", – отметили в администрации.

Впоследствии начальник КМВА Сергей Попко рассказал, что все вражеские цели, двигавшиеся в Киев, уничтожила украинская противовоздушная оборона.

По данным на данный момент, в Киеве без жертв и разрушений. Берегите себя и родных, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги,

– подчеркнул он.

Работала ПВО и в Черкасской области. Так, начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец около 4 часов 34 минуты отметил, что в области сбивают враждебные целые наши защитники

"Внимание. Повышена опасность. В области работает ПВО", – сказал он.

В конце концов, около 6:22 по всей области раздался отбой воздушной тревоги. Впоследствии он рассказал, что в области удалось сбить две враждебные цели

Информация о пострадавших или разрушениях в результате воздушной атаки противника пока не поступала. Продолжаем проверку,

– подчеркнул он.

Также глава Львовской ОВА Максим Козицкий около 6 часов 13 минут заявил, что в области работают украинские защитники неба

"Львовская область! Оставайтесь в укрытиях до отбоя", – подчеркнул он.

Опасность прошла в 6.24, когда во Львовской области объявили об отбое воздушной тревоги. О повреждениях или пострадавших в области информации пока нет.

Также работа ПВО велась и в Кировоградской области. В частности, глава ОВА Андрей Райкович отметил, что украинские защитники сработали удачно.

Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы,

– подчеркнул чиновник.

Сообщений о разрушениях или пострадавших в области также не поступало.

Воздушные Силы уничтожили крылатые ракеты

В воздушных силах отметили, что ночью противник нанес удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101, Х-55 и Х-555. Их оккупанты выпустили из 5 самолетов стратегической авиации из воздушного пространства России в районе аэродрома "Энгельс".

"Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены четыре крылатых ракеты Х-101, Х-55 и Х-555 в центральных и северных областях", – подчеркнули военные.

Они также рассказали, что всего за ночь наблюдали до восьми воздушных целей. В воздушных силах предположили, что, вероятно, все они оказались ложными.

В результате атаки есть повреждения в Киевской области

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о деталях ночной атаки россиян по области. Он подчеркнул, что в Киевской области работала ПВО, однако обломки российских ракет все же повлекли за собой повреждения.

К сожалению, из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевской области повреждено 10 частных домов. Один имеет значительные повреждения, у других – выбитые окна, двери, крыши, иссеченные фасады,

– подчеркнул он.

Кроме того, в результате атаки получили повреждения 2 автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники. Также 2 человека были травмированы, они получили пособие на месте.

Кравченко подчеркнул важность не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Он также поблагодарил наших военных за защиту области.

Впоследствии глава полиции Киевской области Андрей Небитов показал последствия атаки по области россиянами. Он отметил, что правоохранители осматривают места падения обломков и документируют последствия враждебной агрессии.



Последствия ночной атаки Киевской области / Фото Андрея Небитова

Он также призвал граждан во время сигналов воздушной тревоги проходить в укрытие. К тому же он попросил не прикасаться к взрывоопасным предметам и сообщать об опасности соответствующие службы.



В Киевской области после атаки пострадали 2 человека / Фото Андрея Небитова

оккупанты также запускали "Шахеды"

В Воздушном командовании "Восток" отчитались, что нашим защитникам удалось сбить 2 "Шахеда". Их обнаружили в Запорожской области.

Их сбили около 12 часов ночи 27 августа. Сбили их военные, служащие в ОК "Восток".