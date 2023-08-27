Варто зазначити, що внаслідок пуску ракет в Київській області є пошкодження в одному з районів. Усе, що відомо про ракетну атаку 27 серпня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Тривала повітряна тривога

Повітряна тривога розпочалася о 3 годині 30 хвилин ранку 27 серпня. Тоді росіяни випустили з району Каспійського моря ракети типу Х-101, Х-555 і Х-55.

Тривога спочатку охопила кілька областей нашої держави, згодом вона розширилася на всю Україну. Ці ракети прямували у центральні, північні та західні області країни.

Варто зазначити, що ракети активно маневрували векторами руху. Як згодом пояснила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, таким чином ворог вишукував варіанти прокладання безпекових маршрутів для майбутніх атак.

Ракети прямували також і в столицю нашої держави. Однак їх вдалося нівелювати завдяки активній роботі української ППО.

Також ракети рухалися й в напрямку Львова. Проте там ворожі цілі також перехопили.

Відбої повітряних тривог розпочалися близько 6:24 ранку. Таким чином тривога тривала майже 2 години.

В кількох областях працювала ППО

Про роботу української протиповітряної роботи близько 5 ранку повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Там зазначили, що військові збивають російські ракети, що прямують у столицю.

"На підступах до Києва працює ППО", – зазначили в адміністрації.

Згодом начальник КМВА Сергій Попко розповів, що всі ворожі цілі, які рухалися на Київ, знищила українська протиповітряна оборона.

За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань. Бережіть себе та рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги,

– підкреслив він.

Працювала ППО й на Черкащині. Так, начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець близько 4 години 34 хвилини зазначив, що в області збивають ворожі цілі наші захисники.

"Увага. Підвищена небезпека. В області працює ППО", – сказав він.

Зрештою близько 6:22 по всій області пролунав відбій повітряної тривоги. Згодом він розповів, що в області вдалося збити дві ворожі цілі.

Інформація про потерпілих чи руйнації внаслідок повітряної атаки противника наразі не надходила. Продовжуємо перевірку,

– наголосив він.

Також очільник Львівської ОВА Максим Козицький близько 6 години 13 хвилин заявив, що в області працюють українські захисники неба.

"Львівщина! Залишайтесь в укриттях до відбою", – наголосив він.

Небезпека минула о 6:24, коли у Львівській області оголосили про відбій повітряної тривоги. Наразі про пошкодження чи постраждалих в області інформації немає.

Також робота ППО велася й в Кіровоградській області. Зокрема, очільник ОВА Андрій Райкович наголосив, українські захисники спрацювали вдало.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі,

– підкреслив посадовець.

Повідомлень про руйнування чи постраждалих в області також не надходило.

Повітряні Сили знищили крилаті ракети

У Повітряних силах зазначили, що вночі противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101, Х-55 та Х-555. Їх окупанти випустили із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору Росії в районі аеродрому "Енгельс".

"Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101, Х-55 та Х-555 у центральних та північних областях", – наголосили військові.

Вони також розповіли, що всього за ніч спостерігали до восьми повітряних цілей. У Повітряних силах припустили, що, ймовірно, всі вони виявилися хибними.

Внаслідок атаки є пошкодження в Київській області

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про деталі нічної атаки росіян по області. Він наголосив, що на Київщині працювала ППО, однак уламки російських ракет усе ж спричинили пошкодження.

На жаль, через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади,

– наголосив він.

Крім того, внаслідок атаки отримали пошкодження 2 автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. Також 2 особи були травмовані, вони отримали допомогу на місці.

Кравченко наголосив про важливість не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Він також подякував нашим військовим за захист області.

Згодом очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов показав наслідки атаки по області росіянами. Він наголосив, що правоохоронці оглядають місця падіння уламків та документують наслідки ворожої агресії.



Наслідки нічної атаки Київської області / Фото Андрія Нєбитова

Він також закликав громадян під час сигналів повітряної тривоги проходити в укриття. До того ж він попросив не торкатись вибухонебезпечних предметів і повідомляти про небезпеку відповідні служби.



На Київщині після атаки постраждали 2 осіб / Фото Андрія Нєбитова

Окупанти також запускали "Шахеди"

У Повітряному командуванні "Схід" відзвітувалися про те, що нашим захисникам вдалося збити 2 "Шахеди". Їх виявили у Запорізькій області.

Їх виявили близько 12 години ночі 27 серпня. Збили їх військові, що служать в ОК "Схід".