Ці ракети росіяни запускали з району Каспійського моря. Водночас було також багато й хибних цілей.

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Які деталі нічної атаки росіян

У Повітряних силах зазначили, що вночі противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101, Х-55 та Х-555. Їх окупанти випустили із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору Росії в районі аеродрому "Енгельс".

Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101, Х-55 та Х-555 у центральних та північних областях,

– наголосили військові.

Вони також розповіли, що всього за ніч спостерігали до восьми повітряних цілей. У Повітряних силах припустили, що, ймовірно, всі вони виявилися хибними.

Наостанок там підкреслили, що інформація про влучання наразі не надходила військовим.

Що відомо про нічну атаку 27 серпня