Ці ракети росіяни запускали з району Каспійського моря. Водночас було також багато й хибних цілей.
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Які деталі нічної атаки росіян
У Повітряних силах зазначили, що вночі противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101, Х-55 та Х-555. Їх окупанти випустили із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору Росії в районі аеродрому "Енгельс".
Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101, Х-55 та Х-555 у центральних та північних областях,
– наголосили військові.
Вони також розповіли, що всього за ніч спостерігали до восьми повітряних цілей. У Повітряних силах припустили, що, ймовірно, всі вони виявилися хибними.
Наостанок там підкреслили, що інформація про влучання наразі не надходила військовим.
Що відомо про нічну атаку 27 серпня
- Повітряна тривога почала ширитися областями України 27 серпня близько 3:33 ранку. Через пів години небезпека була по всій території нашої держави через пуск ракет росіянами з району Каспійського моря.
- Впродовж цієї тривоги росіяни пускали ракети як на столицю, так і у центральні та західні області України. Відбої пролунали близько 6:24 ранку.
- Під час ракетних обстрілів також активно працювала й протиповітряна оборона нашої держави. Зокрема, про це повідомляли у Київській, Черкаській та Львівській областях.
- Згодом про роботу ППО повідомили й в Кіровоградській області. Очільник ОВА Андрій Райкович наголосив, що наші захисники неба попрацювали вдало й подякував їм за таку роботу.
- Крім того, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк наголосила, що росіяни активно маневрували ракетами під час атаки. Таким чином ворог вишукував варіанти прокладання безпекових маршрутів для майбутніх атак.