В Кропивницькому районі спрацювала ППО. Про це повідомив очільник ОВА, передає 24 Канал.

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Окупанти атакували Кіровоградську область

Андрій Райкович наголосив, що сьогодні російський агресор завдав чергового ракетного удару по наших мирних містах і селах. Додав, що в Кропивницькому районі спрацювала ППО.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі,

– підкреслив посадовець.

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Що вже відомо про нічний ракетний удар по Україні