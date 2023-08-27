В Кропивницькому районі спрацювала ППО. Про це повідомив очільник ОВА, передає 24 Канал.

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Окупанти атакували Кіровоградську область

Андрій Райкович наголосив, що сьогодні російський агресор завдав чергового ракетного удару по наших мирних містах і селах. Додав, що в Кропивницькому районі спрацювала ППО.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі,
– підкреслив посадовець.

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Що вже відомо про нічний ракетний удар по Україні

  • Моніторингові телеграм-канали ввечері 26 серпня повідомляли, що стратегічні бомбардувальники Ту-95МС злетіли з бази "Оленья" у Росії.
  • Повітряна тривога почала ширитися Україною серпня о пів на 4 годину ранку. Росіяни запустили крилаті ракети.
  • На підступах до Києва працювала ППО. Усі ворожі цілі вдалося знищити. За попередніми даними, минулося без жертв і руйнувань.
  • Захисники неба також працювали на Львівщині й Черкащині.
  • Важливо зазначити, що ракети змінювали курс і маневрували між областями.