В Кропивницком районе сработала ПВО. Об этом сообщил глава ОВА, передает 24 Канал.

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Оккупанты атаковали Кировоградскую область

Андрей Райкович подчеркнул, что сегодня российский агрессор нанес очередной ракетный удар по нашим мирным городам и селам. Добавил, что в Кропивницком районе сработало ПВО.

Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы,
– подчеркнул чиновник.

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Что уже известно о ночном ракетном ударе по Украине

  • Мониторинговые телеграм-каналы вечером 26 августа сообщали, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС взлетели с базы "Оленья" в России.
  • Воздушная тревога начала распространяться по Украине в половине 4 часов утра. Россияне запустили крылатые ракеты.
  • На подступах к Киеву работала ПВО. Все вражеские цели удалось уничтожить. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
  • Защитники неба также работали во Львовской и Черкасской областях.
  • Важно отметить, что ракеты меняли курс и маневрировали между областями.