В Кропивницком районе сработала ПВО. Об этом сообщил глава ОВА, передает 24 Канал.

Смотрите также Была очень сложная схема маневров – Гуменюк о ночной атаке

Оккупанты атаковали Кировоградскую область

Андрей Райкович подчеркнул, что сегодня российский агрессор нанес очередной ракетный удар по нашим мирным городам и селам. Добавил, что в Кропивницком районе сработало ПВО.

Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы,

– подчеркнул чиновник.

Советуем прочесть Продвигающий позицию Москвы․ Как Россия манипулирует массами и покупала СМИ Европы в 2022 году

Что уже известно о ночном ракетном ударе по Украине