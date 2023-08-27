В течение суток произошло более 40 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Подробности относительно ночной атаки будут обнародованы впоследствии.

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Бои на Востоке

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Тополи Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Твердохлебово, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Кременная, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

Попытки наступления оккупантов на Востоке

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василевки и Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василевка, Новомарково, Ступочки, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

Ситуация возле Бахмута

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степового Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Керамик, Новобахмутовка, Орловка, Тоненькое, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Кураховка, Александрополь, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Что происходит возле Марьинки

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Угледар, Водяное, Шахтерское, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

Ситуация на Юге

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова и Работино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Староукраинка, Гуляйпольское, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Работино Запорожской области.

Запорожское направление

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Ольговка, Одрадокаменка, Николаевка, Херсон, Янтарное, Днепровское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы

Что происходит на Севере Украины

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.