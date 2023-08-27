В течение суток произошло более 40 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Подробности относительно ночной атаки будут обнародованы впоследствии.

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