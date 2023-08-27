В Киевской области отработала ПВО. Благодаря профессиональной работе украинских воинов попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры нет. Впрочем, не обошлось без повреждений в результате падения обломков.

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Травмированы два человека

К сожалению, из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевщины повреждены 10 частных домов. Один имеет значительные повреждения, у других – выбиты окна, двери, крыши, иссечены фасады,

– отметил глава ОВА.

В результате ракетной атаки повреждены дома / Фото с телеграма Небытова

Также чиновник добавил, что повреждены 2 автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

2 человека были травмированы. Получили помощь на месте,

– добавил Руслан Кравченко.

Оперативные службы продолжают работу. Предоставляется вся необходимая помощь.

Начальник полиции Киевщины отметил, что правоохранители фиксируют последствия ночной атаки агрессора. В частности, осматривают места падения обломков и документируют.

Двое местных жителей получили незначительные телесные повреждения и от госпитализации отказались,

– уточнил Андрей Небытов.

Также он призвал граждан во время сигналов воздушной тревоги проходить в укрытие, не трогать взрывоопасные предметы и сообщать об опасности соответствующим службам.

Последствия обстрела в Киевской области / Фото с телеграма Небытова

Обратите внимание! Ранее в КГВА сообщали, что на подступах к Киеву работала ПВО. Отмечали, что вражеские цели удалось уничтожить.

Кратко о ночной ракетной атаке России