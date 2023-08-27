На Київщині відпрацювала ППО. Завдяки професійній роботі українських воїнів влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає. Втім, не минулося без пошкоджень внаслідок падіння уламків.

Дивіться також Знищили 4 крилаті ракети, – у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки

Травмовані двоє людей

На жаль, через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади,

– зазначив очільник ОВА.

Внаслідок ракетної атаки пошкоджено будинки / Фото з телеграму Нєбитова

Також посадовець додав, що пошкоджено 2 автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. На жаль, не минулося без постраждалих.

2 особи були травмовані. Отримали допомогу на місці,

– додав Руслан Кравченко.

Оперативні служби продовжують працювати. Надається вся необхідна допомога.

Начальник поліції Київщини зазначив, що правоохоронці фіксують наслідки нічної атаки агресора. Зокрема, оглядають місця падіння уламків і документують.

Двоє місцевих жителів отримали незначні тілесні ушкодження і від госпіталізації відмовились,

– уточнив Андрій Нєбитов.

Також він закликав громадян під час сигналів повітряної тривоги проходити в укриття, не торкатися вибухонебезпечних предметів і повідомляти про небезпеку відповідні служби.

Наслідки обстрілу на Київщині / Фото з телеграму Нєбитова

Зверніть увагу! Раніше в КМВА повідомляли, що на підступах до Києва працювала ППО. Зазначали, що ворожі цілі вдалося знищити.

Коротко про нічну ракетну атаку Росії