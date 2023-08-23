Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань сказав 24 Каналу, що жителі міста чи не щодня стикаються з російським тероризмом.

До вашої уваги Росіяни скинули авіабомби на дитсадок та житлові будинки у Херсоні

"Сьогодні перед ранком абсолютно жахливий випадок. Окупанти поцілили двома керованими авіабомбами в дитячий садочок у дворі житлового кварталу", – розповів Хлань.

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За його словами, ударна хвиля винесла всі вікна в багатоповерхівках аж до верхніх поверхів. Наразі офіційно відомо про сімох постраждалих, але їхня кількість може збільшитись.

Яка ситуація на Херсонщині

Протягом минулої доби росіяни 13 разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду. Крім Херсона, постраждали також Садове та Комишани.

Унаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще четверо – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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