Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сказал 24 Каналу, что жители города чуть ли не каждый день сталкиваются с российским терроризмом.

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"Сегодня перед утром совершенно ужасный случай. Оккупанты попали двумя управляемыми авиабомбами в детский сад во дворе жилого квартала", – рассказал Хлань.

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По его словам, ударная волна вынесла все окна в многоэтажках вплоть до верхних этажей. Пока официально известно о семерых пострадавших, но их количество может увеличиться.

Какая ситуация в Херсонской области

За прошедшие сутки россияне 13 раз обстреляли Херсонскую городскую территориальную общину. Кроме Херсона, пострадали также Садовое и Камышаны.

В результате вражеской атаки один человек погиб, еще четверо – получили ранения разной степени тяжести.

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