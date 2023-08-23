Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сказал 24 Каналу, что жители города чуть ли не каждый день сталкиваются с российским терроризмом.
Вашему вниманию Россияне сбросили авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне
"Сегодня перед утром совершенно ужасный случай. Оккупанты попали двумя управляемыми авиабомбами в детский сад во дворе жилого квартала", – рассказал Хлань.
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По его словам, ударная волна вынесла все окна в многоэтажках вплоть до верхних этажей. Пока официально известно о семерых пострадавших, но их количество может увеличиться.
Какая ситуация в Херсонской области
За прошедшие сутки россияне 13 раз обстреляли Херсонскую городскую территориальную общину. Кроме Херсона, пострадали также Садовое и Камышаны.
В результате вражеской атаки один человек погиб, еще четверо – получили ранения разной степени тяжести.
Почему россияне усилили обстрелы Херсонщины
- После подрыва Каховской ГЭС и затопления оккупанты были вынуждены отогнать свою технику и уменьшить количество обстрелов. Однако ситуация изменилась.
- К слову, Каховское водохранилище почти полностью исчезло. Глава Офиса Президента Андрей Ермак поделился новыми кадрами бывшего водоема.
- Несмотря на подтопление на левобережье Херсона, россияне вернулись на позиции и усилили обстрелы. Так, 13 августа враг нанес мощные удары по областному центру и почти всему побережью Днепра.
- Кроме того, 16 августа россияне ударили по центру Херсона. В результате атаки пострадали три человека, в том числе 55-летний мужчина, который проходил лечение против ишемического инсульта.
- Однако даже на оккупированной Херсонщине люди не сдаются. В частности, 17-летний юноша сжег вражеский флаг и написал патриотический лозунг перед сельсоветом, где засели оккупанты.