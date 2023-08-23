Около 4 утра российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома.

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Из-за атаки россиян пострадали 6 человек

22-летнего мужчину доставили в медучреждение, другим – врачи оказали помощь на месте.

Кроме того, в результате обстрела возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что возгорание произошло в заведении дошкольного образования в Корабельном районе.

К тушению оперативно привлечены 3 единицы специализированной техники и 14 работников личного состава ГСЧС.

Оккупанты 13 раз обстреляли Херсон

Также Роман Мрочко отметил, что за минувшие сутки враг обстрелял Херсонскую городскую территориальную общину 13 раз и использовал 78 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом и Камышанах.

В результате вражеских обстрелов 1 человек погиб, еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.

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