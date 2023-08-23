В ночь на 23 августа в Одесской области было беспокойно из-за российских беспилотников. Как пишут в Вооруженных Силах, удалось сбить 9 единиц Shahed-136/131, однако были, к сожалению, попадания.
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Оккупанты целились по Подунавью
Собственно, этим обстрелом оккупанты в очередной раз показали, что воюют против мирного населения нашего государства, ведь запустили дроны в направлении гражданской инфраструктуры.
Враг совершил очередную атаку на гражданскую инфраструктуру. Ударными беспилотниками с восточного побережья Азовского моря россияне ударили по Одесской области. Силами противовоздушной обороны уничтожено 9 дронов типа Shahed-136/131. Но, к сожалению, есть попадания,
– говорится в сообщении Сил обороны Юга.
Кроме того, там отмечено, что Россия попала в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в районе Подунавья.
"В складских помещениях произошло возгорание, пожар оперативно локализован. Пожарные продолжают работу", – написали в пресс-службе ВСУ.
Что происходит на Одесщине после атаки / Фото Сил обороны Юга
Больше об атаке
- Этот обстрел прокомментировали, в частности, в Одесской ОВА. Там констатировали, что один из дронов попал в производственно-перегрузочный комплекс с зернохранилищами.
- Загорелся пожар общей площадью около 700 квадратных метров. На место происшествия выехали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
- Огонь удалось локализовать и полностью обуздать только около 06:00, 23 августа.