У ніч проти 23 серпня на Одещині було неспокійно через російські безпілотники. Як пишуть у Збройних Силах, вдалось збити 9 одиниць Shahed-136/131, однак були, на жаль, влучання.

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Окупанти цілились по Подунав'ю

Власне, цим обстрілом окупанти вкотре засвідчили, що воюють проти мирного населення нашої держави, адже запустили дрони у напрямку цивільної інфраструктури.

Ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру. Ударними безпілотниками зі східного узбережжя Азовського моря росіяни вдарили по Одещині. Силами протиповітряної оборони знищено 9 дронів типу Shahed-136/131. Але, на жаль, є влучання,

– йдеться у повідомлення Сил оборони Півдня.

Окрім того, там зазначено, що Росія поцілила у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в районі Подунав'я.

"В складських приміщеннях сталося займання, пожежу оперативно локалізовано. Вогнеборці продовжують роботу", – написали у пресслужбі ЗСУ.

Що відбувається на Одещині після атаки / Фото Сил оборони Півдня

Зверніть увагу! Повітряну тривогу вночі в Одеській області оголосили близько 01:30. Тривала вона майже три години. Повітряні сили повідомляли про запуски "Шахедів". Також згодом після цього місцеві чули вибухи, зокрема, в районі міста Ізмаїла на Одещині. Цей населений пункт якраз-таки розташований на річці Дунаю та має порт.

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