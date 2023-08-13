Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что сейчас ситуация изменилась.
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Начали бить по центру города
Сразу после затопления территорий из-за подрыва плотины Каховской ГЭС, которое произошло 6 июня, россияне были вынуждены отойти вглубь оккупированной территории. Их позиции были затоплены. Однако сейчас они вернулись на них, несмотря на то, что подтопление еще наблюдается на левом берегу Херсона.
Оккупанты подходят ближе к побережью Днепра. И поэтому сейчас количество обстрелов Херсона увеличилось – именно из минометов,
– подчеркнул депутат Херсонского областного совета.
Оккупанты усилили обстрелы Херсона: смотрите видео
Если же говорить об общем количестве обстрелов правобережья Херсонской области, то оно колеблется в пределах 300 – 500 снарядов в сутки. Но увеличилось количество обстрелов самого областного центра. И если раньше оккупанты били по промышленным базам Херсона, то сейчас они накрывают центр города.
"Последние трагические случаи – обстрелы больниц, многоэтажек, были совершены оккупантами именно из минометов, которые достают с левого берега Днепра", – подчеркнул Сергей Хлань.
Обстрелы Херсона оккупантами: что известно
- Утром 3 августа оккупанты ударили по Херсону. Враг попал в троллейбус, в котором жители города ехали на работу. В результате удара были ранены 32-летняя женщина, 53-летний мужчина и 74-летний пожилой мужчина.
- Также захватчики попали в Свято-Екатерининский собор в центре города. Из-за обстрелов ранения получила 39-летняя женщина и 53-летний мужчина.
- В тот же день россияне обстреляли центр Херсона, попав в торговый центр и медицинское учреждение.
- Ночью 7 августа оккупанты попали по частному и многоквартирному домам. Из-под завалов частного дома спасатели извлекли тело женщины. Кроме того, были ранены жители многоэтажки.
- А 9 августа враг попал из миномета по зданию детского сада. В результате удара пострадал 72-летний мужчина.