Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поэтому уже начато производство по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Обратите внимание Россия обстреляла центр Херсона: пострадал норвежский волонтер
Последствия обстрела Херсона
Как стало известно, 7 августа около 0:05 российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. Снаряды попали в частный и многоквартирный дом – там возникли пожары. Под завалами частного дома погибла женщина.
Из-за ночного обстрела областного центра по меньшей мере семь горожан травмированы.
Также 6 августа около 21:10 оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по селу Ольговка Бериславского района. Пострадали двое местных жителей, один из них госпитализирован. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Враг обстрелял Херсон / фото прокуратуры
В Херсонской ОВА уточнили, что российская армия продолжила крыть огнем дома херсонцев в центральной части города.
Около 00:50 оккупанты обстреляли жилой дом. У 8 человек диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу госпитализировали одно маломобильное лицо,
– рассказала власть.
Также во время тушения пожара, нанесенного вражеским ударом, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела.
Через полчаса обстрелы продолжились. В результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины – контузия.
Около 3:15 армия России снова атаковала дом. Была ранена 93-летняя женщина. С минно-взрывной травмой и контузией ее госпитализировали.
Пожар в обстрелянном доме в Херсоне / фото Андрея Ермака
В ГСЧС отметили, что сообщение о происшествии в Службу спасения поступило 7 августа в 00:45. В результате атаки произошло возгорание фасада девятиэтажного дома с первого по пятый этаж на площади 350 квадратных метров.
На месте происшествия подразделениями ГСЧС спасены 2 человека, еще 7 – эвакуированы. Спасатели локализовали пожар в 02:20 и полностью ликвидировали в 03:35. К работам было задействовано 23 спасателя и 6 единиц техники.
Последствия атаки по Херсону / фото ГСЧС
Массированные обстрелы Херсона
- За минувшие сутки противник совершил 30 обстрелов, выпустив 99 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА.
- По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов.
- Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию дачного кооператива в Бериславе.
- К сожалению, из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.
- Напомним, днем 3 августа россияне из артиллерии обстреляли центр Херсона. Из-за этого ранения получил волонтер, который приехал из Норвегии. Ему предоставили необходимую помощь и госпитализировали в местную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.