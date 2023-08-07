Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. Через це вже розпочато провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Наслідки обстрілу Херсона

Як стало відомо, 7 серпня близько 0:05 російські війська вкотре обстріляли Херсон. Снаряди поцілили у приватний та багатоквартирний будинок – там виникли пожежі. Під завалами приватного будинку загинула жінка.

Через нічний обстріл обласного центру щонайменше сім містян травмовано.

Також 6 серпня близько 21:10 окупанти завдали артилерійського обстрілу по селу Ольгівка Бериславського району. Постраждало двоє місцевих жителів, одного з них госпіталізовано. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.



Ворог обстріляв Херсон / фото прокуратури

У Херсонській ОВА уточнили, що російська армія продовжила крити вогнем оселі херсонців у центральній частині міста.

Близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок. У 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу,

– розповіла влада.

Також під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.

Через пів години обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія.

Близько 3:15 армія Росії знову атакувала будинок. Було поранено 93-річну жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували.



Пожежа в обстріляному будинку в Херсоні / фото Андрія Єрмака

У ДСНС зазначили, що повідомлення про подію до Служби порятунку надійшло 7 серпня о 00:45. Внаслідок атаки сталось загоряння фасаду дев’ятиповерхового будинку з 1 першого по 5 поверх на площі 350 квадратних метрів.

На місці події підрозділами ДСНС врятовано 2 особи, ще 7 – евакуйовано. Рятувальники локалізували пожежу о 02:20 та повністю ліквідували о 03:35. До робіт було задіяно 23 рятувальники та 6 одиниць техніки.

Наслідки атаки по Херсону / фото ДСНС

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