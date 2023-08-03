Об этом в своем телеграме рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин. Он отметил, что предварительно обошлось без пострадавших.

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Оккупанты терроризируют Херсон

Российская армия продолжает терроризировать Херсон. Сегодня весь день оккупанты готовят по центру. Под огнем жилые кварталы, социальная инфраструктура,

– отметил он.

Россияне вечером атаковали Херсон: смотрите видео

По словам главы ОВА, поздно вечером был очередной обстрел со стороны России. Враг попал в торговый центр, а также медицинское учреждение.

Днем пострадал волонтер

Подробнее расскажем об атаке днем 3 августа. Известно, что тогда россияне били по центру Херсона из артиллерии. Вследствие этого ранения получил волонтер, прибывший из Норвегии.

По имеющейся информации, огонь по Херсону российские захватчики открыли около 16:50. Известно, что волонтер получил легкие повреждения. Он получил необходимую медицинскую помощь, после чего был госпитализирован в местную больницу. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Другими деталями атаки днем по Херсону поделился глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что пострадали люди, ехавшие в общественном транспорте. Речь идет о троллейбусе.

Били по общественному транспорту, который вез людей на работу. Предварительно, три человека получили ранения,

– сказал он.

Александр Прокудин впоследствии заметил, что враг бил по Свято-Екатерининскому собору в центре города. Вследствие этого ранения получили женщина, а также двое мужчин.

39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь,

– сказал глава Херсонщины.

Заметим, что в результате атаки по собору вспыхнул пожар. Их гасили сотрудники ГСЧС. И именно в этот момент враг нанес повторный удар по Херсону.