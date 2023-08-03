Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Нет сомнений, что захватчики сознательно совершают свои преступления.

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Ситуация в Херсоне

В последние дни количество артиллерийских ударов по областному центру существенно увеличилось. Фактически они не прекращаются ни на час.

"Больше всего страдает микрорайон Остров, который расположен на побережье Днепра. Раньше там жило около 30 тысяч человек и располагалось немало промышленных объектов. Теперь же оккупанты дотягиваются до Острова даже из минометов", – объяснил Хлань.

Сергей Хлань об обстрелах Херсона: смотрите видео

Кроме того, российская артиллерия уже трое суток подряд наносит по Херсону утренние удары.

"Сегодня под обстрел попал Свято-Екатеринский собор, задев при этом проезжавший мимо троллейбус. В результате три человека получили ранения, один из которых находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. После того оккупанты прибегли к подлой тактике и, дождавшись приезда ГСЧС-ников, нанесли повторный удар, ранив 4 спасателей", – рассказал депутат.

Как видим, оккупанты не дают даже возможности помогать людям преодолевать последствия своих же обстрелов.

Куда еще попала Россия