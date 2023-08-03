Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Немає сумнівів, що загарбники свідомо вчиняють свої злочини.

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Ситуація в Херсоні

Останніми днями кількість артилерійських ударів по обласному центру суттєво збільшилась. Фактично, вони не припиняються ні на годину.

"Найбільше страждає мікрорайон Острів, який розташований на узбережжі Дніпра. Раніше там жило близько 30 тисяч людей та розташовувалось чимало промислових об'єктів. Окупанти дотягуються до Острова навіть із мінометів", – пояснив Хлань.

Сергій Хлань про обстріли Херсона: дивіться відео

Крім того, росіяни вже 3 доби поспіль завдають по Херсону ранкових ударів.

"Сьогодні під обстріл потрапив Свято-Катеринський собор, зачепивши при цьому тролейбус, який проїжджав повз нього. Внаслідок цього три людини зазнало поранень, одна з яких перебуває в лікарні у вкрай важкому стані. Після того окупанти вдалися до підлої тактики й, дочекавшись приїзду ДСНС-ників, завдали повторного удару, поранивши 4 рятувальників", – розповів депутат.

Як бачимо, окупанти не дають навіть змоги допомагати людям долати наслідки своїх же обстрілів.

Куди ще поцілила Росія