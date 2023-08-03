На опубликованном видео видны масштабы совершенной террористической атаки. На восстановление после подрыва Каховской ГЭС в Украину уйдет как минимум 6 лет.
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Россия уничтожает экологию
На опубликованном Владиславом Назаровым видео можно заметить огромные клочья суши на территории, где когда-то было Каховское водохранилище. Примечательно, что часть земли уже поросла травой.
В результате террористической атаки россиян огромное водохранилище превращается буквально в пустыню.
Последствия взрыва ГЭС: смотрите видео
Подрыв россиянами Каховской ГЭС
- Россия взорвала Каховскую ГЭС 6 июня. Теракт вызвал масштабные затопления 17 населённых пунктов. Отдельные южане оставались без света в течение нескольких недель.
- Из-за последствий взрыва погиб 31 человек – подавляющее большинство в Херсонской области.
- Украина потратит не менее 6 лет на восстановление Каховской ГЭС. Это будет происходить в два этапа, в один из которых входит освобождение оккупированной территории. Общая стоимость ликвидации теракта достигнет 1 миллиарда гривен.
- На дне водохранилища стали находить уникальные артефакты – фрагменты костей и греческие амфоры разных эпох.
- Кроме этого в Запорожье начали всплывать взрывные устройства – гранаты, мины, реактивные двигатели.