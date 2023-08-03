Про це у своєму телеграмі розповів глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він зазначив, що попередньо минулося без постраждалих.

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Окупанти тероризують Херсон

Російська армія продовжує тероризувати Херсон. Сьогодні весь день окупанти гатять по середмістю. Під вогнем житлові квартали, соціальна інфраструктура,

– зазначив він.

Росіяни ввечері атакували Херсон: дивіться відео

За словами глави ОВА, пізно ввечері був черговий обстріл з боку Росії. Ворог влучив у торговельний центр, а також медичний заклад.

Вдень постраждав волонтер

Детальніше розповімо про атаку вдень 3 серпня. Відомо, що тоді росіяни били по центру Херсона з артилерії. Внаслідок цього поранень зазнав волонтер, котрий прибув з Норвегії.

За наявною інформацією, вогонь по Херсону російські загарбники відкрили близько 16:50. Відомо, що волонтер зазнав легких ушкоджень. Він отримав необхідну медичну допомогу, після чого його госпіталізували до місцевої лікарні. На щастя, його життю нічого не загрожує.

Іншими деталями атаки вдень по Херсону поділився глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що постраждали люди, котрі їхали у громадському транспорті. Мовиться про тролейбус.

Били по громадському транспорту, який віз людей на роботу. Попередньо, троє людей отримали поранення,

– сказав він.

Олександр Прокудін згодом зауважив, що ворог бив по Свято-Катерининському собору у середмісті. Внаслідок цього поранень зазнали жінка, а також двоє чоловіків.

39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя,

– сказав очільник Херсонщини.

Зауважимо, що внаслідок атаки по собору спалахнула пожежа. Їх гасили співробітники ДСНС. І саме в цей момент ворог завдав повторного удару по Херсону.