Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, зазначивши, що зараз ситуація змінилась.

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Почали гатити по центру міста

Одразу після затоплення територій через підрив греблі Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, росіяни були вимушені відійти у глиб окупованої території. Адже їхні позиції були затоплені. Проте зараз вони повернулися на них, попри те, що підтоплення ще спостерігається на лівому березі Херсонщини.

Окупанти підходять ближче до узбережжя Дніпра. І тому зараз кількість обстрілів Херсона збільшилась – саме з мінометів,

– підкреслив депутат Херсонської обласної ради.

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Якщо ж говорити про загальну кількість обстрілів правобережжя Херсонщини, то вона коливається у межах 300 – 500 снарядів за добу. Але збільшилась кількість обстрілів сам обласного центру. І якщо раніше окупанти били по промислових базах Херсону, то зараз вони накривають центр міста.

"Останні трагічні випадки – обстріли лікарень, багатоповерхівок, були здійснені окупантами саме з мінометів, які дістають з лівого берега Дніпра", – наголосив Сергій Хлань.

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