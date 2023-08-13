Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, зазначивши, що зараз ситуація змінилась.
До теми Досі підтоплена: у мережі показали шокуюче відео з Голої Пристані після підриву Каховської ГЕС
Почали гатити по центру міста
Одразу після затоплення територій через підрив греблі Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, росіяни були вимушені відійти у глиб окупованої території. Адже їхні позиції були затоплені. Проте зараз вони повернулися на них, попри те, що підтоплення ще спостерігається на лівому березі Херсонщини.
Окупанти підходять ближче до узбережжя Дніпра. І тому зараз кількість обстрілів Херсона збільшилась – саме з мінометів,
– підкреслив депутат Херсонської обласної ради.
Окупанти посилили обстріли Херсону: дивіться відео
Якщо ж говорити про загальну кількість обстрілів правобережжя Херсонщини, то вона коливається у межах 300 – 500 снарядів за добу. Але збільшилась кількість обстрілів сам обласного центру. І якщо раніше окупанти били по промислових базах Херсону, то зараз вони накривають центр міста.
"Останні трагічні випадки – обстріли лікарень, багатоповерхівок, були здійснені окупантами саме з мінометів, які дістають з лівого берега Дніпра", – наголосив Сергій Хлань.
Обстріли Херсона окупантами: що відомо
- Вранці 3 серпня окупанти вдарили по Херсону. Ворог влучив у тролейбус, в якому жителі міста їхали на роботу. Внаслідок удару були поранені 32-річна жінка, 53-річний чоловік та 74-річний літній чоловік.
- Також загарбники влучили у Свято-Катерининський собор у середмісті. Через обстріли поранення отримали "39-річна жінка та 53-річний чоловік.
- Того ж дня росіяни обстріляли середмістя Херсону, влучивши у торговельний центр та медичний заклад.
- Вночі 7 серпня окупанти поцілили по приватному та багатоквартирному будинках. З-під завалів приватного будинку рятувальники дістали тіло жінки. Крім того, були поранені жителі багатоповерхівки.
- А 9 серпня ворог поцілив з міномета по будівлі дитячого садочка. Внаслідок удару постраждав 72-річний чоловік.