Росіяни 9 серпня поцілили по території дитячого садка у Херсоні. За фактом чергового обстрілу прокуратура розпочала провадження.
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Внаслідок обстрілу поранено дідуся
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
За даними слідства, 9 серпня 2023 року близько 11:40 ворожа здійснила мінометний обстріл міста Херсон. Окупанти поцілили по території дитячого садочка в одному із мікрорайонів обласного центру.
Внаслідок обстрілу травму голови отримав 72-річний чоловік.
Також пошкоджено будівлю дошкільного навчального закладу.
Зараз проводяться всі заходи, необхідні для фіксування злочину.
Українські військові просуваються на Херсонщині
- Збройні Сили України продовжують завдавати потужних втрат росіянам. Вони вкотре уразили ворожий пункт управління. Це сталося у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині. У мережі вже оприлюднили відповідні кадри ураження.
- Шириться інформація, що українські бійці здійснили висадку на лівому березі річки Дніпро. Після цього очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім показав катери з красномовною назвою. На нових катерах є цікавий напис: "А давайте я тихонечко в лес уйду". Кім зазначив, що скоро ці катери з’являться на лівому березі Херсонщини.
- Російські загарбники в тимчасово окупованій Каховці та інших населених пунктах Херсонської області поширювали фейки про нібито "відведення" військ з цих територій. Такими діями вороги намагались виявити проукраїнських людей.